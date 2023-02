Microsoft lanciert erste Preview-Version von .NET 8

(Quelle: Microsoft)

22. Februar 2023 - Die erste Preview-Version von .NET 8 ist da. Bis zum finalen Release im November 2023 bekommt das Framework fortan monatliche Updates.

Microsoft hat die erste Preview-Version des neuen .NET-Frameworks in Version 8 als Long-Term Support Release freigegeben. Fortan wird monatlich ein Update für das Framework erscheinen, bis im November 2023 im Rahmen der .NET Conf 2023 die finale Version präsentiert werden soll. Über diese Dauer werden an dieser Stelle alle aktuellen Neuerungen aufzufinden sein.Wie es vonseiten Microsoft heisst, ist .NET 8 in Zusammenarbeit von Microsoft-internen sowie externen Spezialisten entstanden und umfasse eine Reihe von Produkten, Libraries, Runtimes und Tools. Herunterladen kann man sich die neu lancierte Preview-Version hier für Windows, MacOS und Linux.Inhaltlich legt Microsoft den Fokus nicht zuletzt und wenig überraschen auf die Entwicklung von Cloud-Anwendungen. "Unser Ziel ist es, die Implementierung von Microservice-Architekturen und die Erstellung und Bereitstellung von Containern zu erleichtern", wie es im zugehörigen Blogbeitrag heisst. (win)