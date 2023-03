MWC: Xiaomi lanciert neue Wireless In-Ears und Smartwatch

(Quelle: Xiaomi)

1. März 2023 - Neben einem neuen Smartphone-Lineup präsentiert Xiaomi am MWC mit den Buds 4 Pro und der Watch S1 Pro auch zwei neue Premium-Wearables.

Der chinesische Hersteller Xiaomi hat am MWC neben seinem neuen Smartphone-Lineup ("Swiss IT Magazine" berichtete ) auch neue Wearables präsentiert: Neu finden sich im Portfolio von Xiaomi mit den Buds 4 Pro und der Watch S1 Pro neue Wireless In-Ears respektive ein neues Smartwatch-Modell im Premium-Segment.Die Buds 4 Pro, die per sofort für knapp 250 Franken erhältlich sind, sind das neue Premium-Modell unter den In-Ears des Herstellers. Sie bieten laut Xiaomi eine Geräuschunterdrückung von bis zu 48 dB und drei Transparenzmodi. Weiter soll das Mikrofon bei Anrufen oder Audioaufnahmen besonders widerstandsfähig sein und mit Windgeschwindigkeiten von über 32 km/h zurechtkommen. Weiter wird der LDAC-Audiocodec von Sony unterstützt. Zudem bieten die Headphones einen simulierten Raumklang, und nutzen dafür einen integrierten 6-Achsen-Sensor, der die Kopfposition registriert, was ein spezielles dreidimensionales Hörerlebnis bieten soll, wie der Hersteller verspricht. Die Raumklangfunktion ist standardmässig deaktiviert und lässt sich über die Xiaomi Earbuds-App, in der auch das Noise Cancelling konfiguriert werden kann, aktiviert. Weiter bieten die Buds 4 Pro laut Hersteller eine Akkuleistung für 9 Stunden Beschallung, mit dem 565-mAh-Akku im Case sollen bis zu 38 Stunden möglich sein. Und nach nur 5 Minuten Ladezeit (via USB-C oder kabellos) soll man bereits wieder 3 Stunden lang Musik hören können. Weiter bieten die In-Ears Bluetooth 5.3, unterstützen Google Fast Pair und sind staub- und wasserfest nach IP54.