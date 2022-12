Xiaomi 13 und mehr vorgestellt

(Quelle: Xiaomi)

14. Dezember 2022 - Xiaomi hat sein Flaggschiff-Smartphone Xiaomi 13 Series vorgestellt. Ebenfalls neu vom Hersteller gibt es eine Uhr, Speaker, einen Router und einen Mini PC.

Nebst den Smartphones hat Xiaomi weitere Produkte vorgestellt. So beispielsweise die Xiaomi Watch S2, mit der Trainings getrackt und die Gesundheit überwacht werden können und die es in Grössen von 42 und 46 Millimeter ab einem Preis von umgerechnet gut 130 Franken gibt. Für knapp 95 Franken verkauft werden die Xiaomi Buds 4 – kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling (ANC). Ebenfalls präsentiert wurde der smarte Lautsprecher Xiaomi Sound Pro, der 360-Grad-Sound über sieben integrierte 55-Watt-Lautsprecher ausgibt. Er kommt ebenfalls für gut 130 Franken in den Verkauf. Auch ein WLAN-Router findet sich neu im Xiaomi-Angebot, der den Namen Xiaomi Router 10000 trägt und über einen Qualcomm-A73-Prozessor, 2 GB Storage, zwei 10-Gbit/s-Netzwerk-Ports und einen USB-3.0-Anschluss verfügt. Er kostet rund 240 Franken.Last but not least hat Xiaomi auch noch einen Mini PC vorgestellt, wobei der Hersteller hier mit Intel zusammenarbeitet und auf einen entsprechenden NUC mit Core i5-1240P zurückgreift. Der Mini-Rechner mit einem Volumen von 0,44 Liter und einem Gewicht von 437 Gramm unterstützt bis zu 32 GB RAM und 4 TB Storage, zudem ist Bluetooth und WiFi 6 an Bord. Für die Version ohne Storage verlangt Xiaomi rund 400 Franken, für die Standardvariante (16/512 GB) rund 530 Franken. Zu all diesen Produkten ist unklar, ob und wann sie den Sprung nach Europa schaffen. (mw)