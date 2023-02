MWC: Xiaomi präsentiert Smartphone-Serie 13

(Quelle: Xiaomi)

27. Februar 2023 - Die neuen Smartphone-Flaggschiffe 13 Pro und 13 von Xiaomi sind mit Kamerasystemen von Leica mit 1-Zoll-Sensor ausgestattet und werden von einem Snapdragon 8 Gen 2 angetrieben.

Der chinesische Hersteller Xiaomi hat am Mobile World Congress 2023 in Barcelona seine neue Smartphone-Serie Xiaomi 13 international vorgestellt, wie im Vorfeld bereits vermutet wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Die neuen Modelle, so Xiaomi , bieten den Nutzern ein "brandneues Smartphone-Fotografie-Erlebnis auf Profi-Niveau", dies dank einer strategischen Imaging-Technology-Partnerschaft mit Leica. Der Partner Leica steuert optische Linsen und Algorithmen bei. Zu den weiteren Merkmalen der beiden Flaggschiffe Xiaomi 13 und 13 Pro gehört ein SoC vom Typ Snapdragon 8 Gen 2.Kernstück der Fotofähigkeiten des Xiaomi 13 Pro ist ein asphärisches Vario-Summicron-Kamerasystem von Leica (1:1.9-2.2) mit Brennweiten von 14 bis 75 mm Kleinbildäquivalent. Es besteht aus einer 23-mm-Weitwinkel-Hauptkamera mit einem IMX989-Sensor mit 1 Zoll Diagonale – es sei der grösste, der jemals in einem Smartphone verbaut worden sei –, dazu kommen ein 75-mm-Floating-Telekamera sowie eine 14-mm-Ultraweitwinkelkamera. Das Teleobjektiv verfügt laut Hersteller über eine interne Fokussierungstechnologie auf DSLR-Niveau und nutzt ein Floating-Lens-Design, um einen Schärfebereich von 10 Zentimeter bis unendlich zu erreichen.