Xiaomi bringt am MWC drei neue Smartphones

(Quelle: Xiaomi/SITM)

13. Februar 2023 - Neben dem Xiaomi 13 und dem 13 Pro soll Xiaomi am Mobile World Congress auch das Modell 13 Lite zeigen, dessen Selfiekameras unter einem pillenförmigen Display-Ausschnitt angebracht sind.

Am kommenden Mobile World Congress (MWC) in Barcelona wird Xiaomi dem Vernehmen nach drei neue Smartphone-Modelle vorstellen. Neben dem bereits offiziell angekündigten Xiaomi 13 und dem 13 Pro soll auch ein bisher auf den chinesischen Markt beschränktes Modell namens Xiaomi 13 Lite nach Europa kommen – und dieses ist mit einem Kamera-Cutout im Stil von Apples Dynamic Island ausgestattet. Es soll sich dabei um die globale Variante eines in China bisher als Civi 2 erhältlichen Smartphones (Bild) handeln.Erfahren will dies Twitter-User @sudhanshu1414 haben. Er führt in seinem Unboxing-Tweet auch gleich die technischen Daten des Xiaomi 13 Lite auf: Das Modell basiert auf einem Snapdragon 7 Gen 1, wartet mit einem 6,55-Zoll-FHD1-Display in AMOLED-Technik mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz auf und wird von einem 4500-mAh-Akku mit Strom versorgt. An Bord sind eine 50-MP-Kamera von Sony, dazu eine 20-MP-Weitwinkel- und eine 2-MP-Makrokamera. Frontseitig sollen eine 32-MP- und eine 32-MP-Weitwinkel-Selfiekamera angebracht sein, dies in einer pillenförmigen Aussparung. Eine Apple-ähnliche Dynamic-Island-Funktion ist zwar nicht im Betriebssystem enthalten, es ist aber wohl mit Apps zu rechnen, die Entsprechendes simulieren. (ubi)