Xiaomi kündigt günstiges Tablet an

5. Oktober 2022 - Neben den neuen Smartphones 12T und 12T Pro hat Xiaomi mit dem Redmi Pad, dem Smart Band 7 Pro sowie den neuen Redmi Buds 4 noch einige weitere neue Produkte in der Pipeline.

Xiaomi hat an seinem globalen Launch Event in München nicht nur seine neuen Smartphone-Flaggschiffe 12T und 12T Pro vorgestellt , sondern auch eine Reihe weiterer neuer Produkte wie das Redmi Pad angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Tablet mit einem 10,61-Zoll-Display, das dank einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz sowie weiteren Technologien besonders augenschonend sein soll.Weiter ist das in den Farben Grau, Silber und Grün erhältliche Redmi Pad, das einen Akku mit 8000 mAh besitzt, der Fast Charging unterstützt, wahlweise mit 64 GB oder 128 GB Speicherplatz sowie 3 oder 4 GB RAM ausgestattet. Die Preise liegen bei 299 beziehungsweise 329 Franken, wobei der Verkaufsstart in der Schweiz aktuell noch offen ist.