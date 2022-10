Xiaomi präsentiert 12T-Serie mit viel Megapixeln

(Quelle: Xiaomi)

4. Oktober 2022 - Erstmals an einem globalen Launch Event ausserhalb von China stellt Xiaomi in München neue Smartphone-Flaggschiffe vor: Das 12T und das 12T Pro sollen ein noch nie dagewesenes Smartphone-Bilderlebnis bieten, so der Hersteller.

Mit der neuen 12T-Serie, bestehend aus den Smartphones 12T und 12T Pro, schlägt Xiaomi "ein neues Kapitel in puncto Details und Kreativität" auf, wie es in der Ankündigung heisst. Die neuen Geräte wurden erstmals ausserhalb Chinas an einem Global Launch Event vorgestellt, und zwar in München. Beide neuen Flagship-Smartphones des chinesischen Herstellers warten mit einer Profi-Kamera auf, die beim 12T mit 108 MP und beim 12T Pro mit 200 MP auflöst. Als Bildschirm kommt ein Crystalres-AMOLED-Display mit einer Diagonale von 6,67 Zoll zum Einsatz, das eine Auflösung von 1220p bietet.Während das Kamerasystem des 12T Pro einen sensorinternen Zweifach-Zoom und einen 1/1.22-Zoll-Sensor bietet, verfügt das 12T über eine Triple-Kamera (108-MP-Hauptkamera, 8-MP-Ultraweitwinkel- und 2-MP-Makrokamera). Das 12T Pro arbeitet laut Xiaomi mit dem besten Snapdragon-Chip in 4-Nanometer-Fertigung, der die Leistung von CPU und GPU im Vergleich zum Snapdragon 8 Gen 1 um 16,7 beziehungsweise 11 Prozent steigern und den Stromverbrauch um 33 Prozent reduzieren soll. Im 12T ist ein Mediatek Dimensity 8100 Ultra verbaut, der im 5-nm-Verfahren von TSMC produziert wird und verglichen mit dem Vorgänger für 30 Prozent mehr Leistung und Energieeffizienz sorgen soll.Beide Modelle haben einen 5000-mAh-Akku und lassen sich mit 120 Watt in 19 Minuten auf 100 Prozent aufladen. Danach stehen bis zu 13,5 Stunden Bildschirmzeit bereit. Xiaomi betont darüber hinaus die "ikonischen Premium-Design-Elemente" wie etwa die gewölbte, mattierte Rückseite, auf der weniger Fingerabdrücke haften sollen. Die Geräte sind in Schwarz, Blau und Silber erhältlich. In der Schweiz ist die Xiaomi-12T-Serie ab dem 13. Oktober 2022 verfügbar. Das 12T kostet 599 Franken (8 GB/128 GB) oder 699 Franken (8 GB/256 GB). Das 12T Pro kommt mit 8 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher und ist für 799 Franken zu haben. (ubi)