Poco bringt M5 und M5s

(Quelle: Xiaomi)

5. September 2022 - Mit dem Poco M5 und M5s bringt der Hersteller zwei flotte Einsteiger-Smartphones zu Preisen um die 200 Franken auf den Schweizer Markt.

Poco, eine Smartphone-Submarke von Xiaomi , präsentiert die neuen Modelle M5 und M5s. Das Poco M5 richtet sich an Mobile-Gaming-Enthusiasten und verspricht dank einem 6-Nanometer-Chipsatz vom Typ Mediatek Helio G99 ein geschmeidiges Spielerlebnis, wie Poco betont. Das SoC besteht aus einer Octacore-CPU mit zwei Cortex-A76-Einheiten und einer Mali-G57-GPU. Dazu kommt eine Funktion namens Game Turbo 5.0, die CPU, GPU und Speicher auf intelligente Weise steuern soll, um ein stabiles Gameplay zu gewährleisten. Das 6,58-Zoll-Display kann die Bildwiederholrate dynamisch bis zu 90 Hertz umschalten und bietet eine Touch-Sampling-Rate von 240 Hertz, was dem schnellen Gaming entgegenkommt. Der Akku leistet 5000 mAh und lässt sich mit 18 Watt schnell aufladen.Das zweite neue Modell Poco M5s bezeichnet der Hersteller als "leistungsstarke Unterhaltungszentrale für magischen Spass". Dazu gehört etwa das rückseitige Vierfach-Kamerasystem mit 64-MP-Hauptkamera, 8-MP-Ultraweitwinkel sowie zwei 2-MP-Sensoren für die Tiefenerkennung und detaillierte Nahaufnahmen. Die Selfie-Kamera vorne löst mit 13 MP auf. Das Gerät ist mit einem 6,43-Zoll-AMOLED-Screen ausgestattet und arbeitet mit einem Helio-G95-Chipsatz von Mediatek. Der Akku, ebenfalls mit 5000 mAh Kapazität, soll für 12 Stunden ununterbrochene Nutzung halten.Das Poco M5 wird es in drei Farben und zwei Varianten geben: mit 4 GB/64 GB zu 199 Franken oder mit 4 GB/128 GB für 219 Franken. Das Poco M5s wird mit 4 GB/64 GB 209 und mit 4 GB/128 GB 229 Franken kosten. In der Schweiz werden die Modelle online bei Xiaomi oder bei Poco-Händlern zu haben sein. Die Verfügbarkeitsdaten will der Hersteller später bekanntgeben. (ubi)