MWC: Nokia stellt beim G22 die Reparierbarkeit ins Zentrum

(Quelle: Nokia)

28. Februar 2023 - Mit dem G22 lanciert Nokia ein Smartphone fürs tiefe Preissegment, das vom Besitzer möglichst einfach selbst repariert werden kann.

Der Akku kommt mit einer Kapazität von 5050 mAh, lässt sich mit 20 Watt aufladen und soll laut Hersteller auch nach 800 Ladezyklen noch über 80 Prozent seiner ursprünglichen Leistung beibehalten. Im Inneren arbeitet eine CPU vom Typ Unisoc T606, weiter sind je nach Ausführung 64 oder 128 GB Speicher und 4 GB RAM im Gerät verbaut. Für die Konnektivität bietet Nokia zwar USB C, Klinkenstecker und Bluetooth 5, 5G-Unterstützung sucht man hingegen leider vergebens. Weiter bietet das Gerät die Entriegelung via Gesichtserkennung oder Fingerprint-Sensor am seitlichen Power-Knopf sowie ein vorinstalliertes Android-12-Betriebssystem (mit zwei Jahren Update-Garantie), das bei Nokia in aller Regel in unveränderter Reinform vorinstalliert wird.Erhältlich ist das Nokia G22 in den Farben Lagoon Blue oder Meteor Grey. Zu den Preisen in Schweizer Franken ist bisher nichts bekannt, das Gerät soll aber etwa 180 Euro kosten und im Verlauf des Frühlings in die Regale kommen. Auch die Ersatzteile sind durchaus erschwinglich : Bei iFixit ist das Display für das G22 bereits für knapp 50 Euro gelistet, ein neuer Akku kostet 25 Euro. (win)