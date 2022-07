Nokias Kult-Handy der 90er-Jahre ist zurück

(Quelle: Nokia)

12. Juli 2022 - HMD Global präsentiert mit dem Nokia 8210 4G eine Neuinterpretation des Kult-Handys und erweckt ein Hauch 90er-Jahre-Nostalgie zum Leben.

Nokia-Hersteller HMD Global bringt das Kult-Handy der 90er-Jahre zurück auf den Markt. Genau wie sein Vorgänger sei das Nokia 8210 4G ein Design-Pionier. "Angelehnt an das elegante Nokia 8210, das 1999 auf der Pariser Fashion Week vorgestellt wurde, ist das Nokia 8210 4G eine in die heutige Zeit passende, stilvolle Neuinterpretation", so Raun Forsyth, VP Design bei HMD Global. Damit bringt das neue Nokia-Handy "ein Hauch von 90er-Jahre-Nostalgie gepaart mit jeder Menge Nokia typischer Qualität und Leistung."Die Neuinterpretation kommt mit einem 2,8-Zoll-Display und einer Zoom-Oberfläche, die das Telefonieren und SMS-Schreiben erleichtern soll. Gegenüber dem Vorgängermodell erhält es zudem gewisse Updates: Verbesserte Funkfrequenzen, 4G-Konnektivität und VoLTE-Sprachanrufe sollen für klare Gespräche sorgen. Weiter kommt das Nokia 8210 4G mit einem integrierten MP3-Player, einem kabellosen UKW-Radio und einer Kamera.