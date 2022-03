MWC: Drei neue Nokia-C-Smartphones

(Quelle: HMD Global via Zdnet)

2. März 2022 - Mit dem C21, dem C21 Plus (Bild) und dem C2 2nd Edition präsentiert der Nokia-Hersteller HMD Global am Mobile World Congress drei neue sehr preisgünstige Android-Go-Smartphones.

HMD Global stellt am Mobile World Congress drei neue Günstig-Smartphones der C-Series der Marke Nokia vor: die Modelle Nokia C21, C21 Plus und C2 2nd Edition. Alle drei Neuheiten sind 4G-Geräte – 5G gibt es in der C-Series nicht. Als Betriebssystem kommt Android 11 Go zum Einsatz, zum Entsperren dient ein Fingerabdrucksensor. Und erstaunlicherweise für 2022 ist der Lade- und PC-Anschluss bei allen Modellen im Micro-USB-Standard gehalten.Das Nokia C21 wird von einem Unisoc-SoC mit acht Kernen angetrieben, verfügt über 2 oder 3 GB RAM und bietet 32 oder 64 GB Flash-Speicher, erweiterbar via MicroSD-Karte. Das 20:9-Display bietet HD+-Auflösung auf einer Diagonale von 6,5 Zoll. Die Kameras – rückseitig 8 Megapixel, frontseitig 5 Megapixel – entsprechen punkto Auflösung nicht gerade dem heute gängigen Standard. Der 3000-mAh-Akku soll für einen Tag Laufzeit reichen.Das C21 Plus wartet mit dem gleichen SoC und Display, bis 4 GB RAM und maximal 64 GB Flash-Speicher auf. Besser ist hier die Kamera auf der Rückseite, die eine Auflösung von 13 Megapixel offeriert und durch eine 2-Megapixel-Tiefenkamera ergänzt wird. Auch der Akku hat mit 5050 mAh mehr Power und soll laut Hersteller für drei Tage reichen. Eine andere Modellvariante arbeitet mit einem 4000-mAh-Akku (2 Tage). Das C21 Plus ist im Gegensatz zum C21 nach IP52 staub- und wassergeschützt.Das Modell C2 2nd Edition schliesslich begnügt sich mit einem nicht näher spezifizierten Quad-Core-SoC, bis 2 GB RAM und 32 GB Flash-Speicher. Hier misst der Screen 5,7 Zoll und löst mit 960 x 480 Pixel auf. Die Kameras ähneln denen des C21 mit 8 beziehungsweise 5 Megapixel Auflösung.Die neuen Billig-Nokias sind in ausgewählten Märkten ab Ende März oder April 2022 erhältlich. Die Preise für das C21 starten bei 99 Euro, das C21 Plus ist ab 119 Euro zu haben und das C2 2nd Edition kostet ab 79 Euro. (ubi)