Apple stoppt kostenlose Entwickler-Betas für iOS

(Quelle: Apple)

22. Februar 2023 - Die Dev-Betas von iOS werden fortan nicht mehr kostenlos verfügbar sein. Wer künftig die Entwickler-Betas haben will, muss knapp 100 Dollar jährlich für das Developer Program bezahlen.

Apple passt seine Policy zur Freigabe von Entwickler-Betas seines mobilen Betriebssystems iOS an. Neu sollen die Dev-Betas nur noch gegen einen Betrag von 99 US-Dollar über das Apple-Developer-Programm zugänglich sein. Die Änderung wird voraussichtlich ab iOS 17 in Kraft treten, wie "Macrumors" berichtet . Künftig soll es laut Apple nur noch möglich sein, die Entwickler-Betas via Software Update direkt auf dem iPhone einzuspielen. Diese Möglichkeit soll aber Usern vorbehalten sein, die mit derselben Apple ID auf dem iPhone eingeloggt sind, wie im Developer Program von Apple registriert ist. Und der Zugang zu diesem kostet jährlich 99 Dollar. Bisher konnten die Beta-Versionen auch von Webseiten Dritter heruntergeladen werden – dem schiebt Apple nun gänzlich einen Riegel vor. Bereits Ende Sommer 2023 hat Apple damit begonnen, gegen Websites vorzugehen, die Entwickler-Betas zur Verfügung stellen ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Verfügbar gemacht werden soll die neue iOS-Beta im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC im Juni 2023. Wer für die iOS-Betas nicht bezahlen will, muss daher auf den Release der offiziellen Public Beta warten. Diese wird im Juli dieses Jahres erwartet. (win)