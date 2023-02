Integrierter VPN-Dienst in Edge wird ausgerollt

21. Februar 2023 - Edge bekommt einen integrierten VPN-Dienst, der das Tracking der Nutzer unterbindet, aber auch einige Einschränkungen hat. Der flächendeckende Rollout steht offenbar kurz bevor.

Die Funktion Sicheres Netzwerk in Edge steht offenbar kurz vor dem flächendeckenden Rollout, wie "Dr. Windows" berichtet . Die Funktion übernimmt gewisse Aufgaben eines VPN-Dienstes mit einigen Einschränkungen und ist bei den ersten Usern mit Edge Version 110 aufgetaucht. Sicheres Netzwerk dient gewissermassen als VPN-Dienst, indem die Identität und der Standort des Users verborgen und damit das Tracking unterbunden wird. Nicht möglich ist es hingegen, einen bestimmten Standort auszuwählen, was es etwas verunmöglicht, über den VPN-Service einen Online-Dienst zu nutzen, der im eigenen Land nicht verfügbar ist. Da ein grosser Teil der Nutzer VPN-Dienste genau zu diesem Zweck nutzt, wird das neue Edge-Feature hierfür vorläufig keine Alternative sein.

Getestet wird der abgespeckte VPN-Dienst, der in Zusammenarbeit mit Cloudflare angeboten wird, bereits seit dem Frühjahr 2022 in den Preview-Versionen von Edge ("Swiss IT Magazine" berichtete ). In der Preview-Version gab es ein kostenloses Traffic-Volumen von 15 GB dazu, es wird aber vermutet, dass in der finalen Version lediglich 1 GB Datenverkehr im kostenlosen Angebot enthalten sind. Weiteren Traffic wird man wohl zu einem bisher unbekannten Preis dazukaufen müssen. (win)