Adobe Acrobat für PDFs in Edge zuständig

9. Februar 2023 - Eine Zusammenarbeit von Microsoft und Adobe integriert den Acrobat Reader direkt in den Edge Browser. Zahlende Kunden können auch die erweiterten Funktionen direkt im Browser nutzen.

Die Adobe Acrobat Software ist ab sofort der neue und kostenlose Standard-PDF-Reader in Microsoft Edge auf Windows 10 sowie Windows 11. Adobe verspricht eine verbesserte Qualität punkto Anzeige, insbesondere für Grafiken. Auch standardmässige Textauswahl-Tools sowie eine Vorlese-Funktions sind im Gratispaket inklusive. Nutzer, die zusätzliche Funktionen, wie etwa die Möglichkeit, Texte und Bilder zu bearbeiten oder PDFs in andere Dateiformate zu konvertieren, können direkt im Browser ein Acrobat-Abonnement abschliessen. User mit einem bestehenden Abonnement können die Acrobat-Erweiterung innerhalb von Edge ohne zusätzliche Kosten nutzen.Der Übergang zum integrierten Acrobat-PDF-Reader wird in mehreren Phasen erfolgen, beginnend mit einer Opt-in-Option für verwaltete Geräte. Die bisherige Microsoft Edge PDF-Lösung mit der Legacy-Engine wird voraussichtlich ab März 2024 nicht mehr unterstützt. “Die Kooperation zwischen Adobe und Microsoft ist gut für die Produktivität der Kunden“, kommentiert Jared Spataro, Corporate Vice President, Modern Work & Business Applications bei Microsoft , die Neuerung. „Adobes PDF-Technologie in Microsoft Edge eröffnet Nutzern einen schnellen und sicheren Zugriff auf wichtige digitale Dokumente”, so Sparato weiter. (adk)