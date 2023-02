Grösster DDoS-Angriff der Geschichte abgewehrt

(Quelle: Cloudflare)

15. Februar 2023 - Mit mehr als 71 Millionen Zugriffen pro Sekunde wurde der grösste HTTP-DDoS-Angriff aller Zeiten gemessen. Die Zahl ähnlicher Angriffe stieg 2022 massiv an.

Mit Spitzenwerten von bis zu 71 Millionen Anfragen pro Sekunde (RPS) hat Cloudflare den grössten HTTP-DDoS-Angriff aller Zeiten gemessen. Der Angriff konnte laut dem Unternehmen abgewehrt werden und war einer von dutzenden Attacken in den vergangenen Tagen, die teilweise ebenfalls hohe Werte zwischen 50 und 70 Millionen RPS verzeichneten. Die bisher grösste gemessene DDoS-Attacke im Juni 2022 verzeichnete Spitzenwerte von 46 Millionen RPS ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Die HTTP/2-basierten Angriffe gingen laut Cloudflare von über 30'000 IP-Adressen aus und zielten auf Websites, die durch Cloudflare geschützt waren. Die Ziele waren unter anderem ein populärer Gaming Provider, Krypto-Unternehmen, Hoster und Cloud-Plattformen. Ausgegangen sind die Attacken von mehreren verschiedenen Cloud-Providern. Allgemein seien ähnliche Angriffe im letzten Jahr vermehrt von Cloud-Plattformen ausgegangen. Man arbeite mit den entsprechenden Providern zusammen, um die Botnets zu bekämpfen, so Cloudflare. Auch, so das Unternehmen weiter, hätten diese Art von DDoS-Angriffen in den vergangenen Monaten gesamthaft zugenommen. Im Vorjahresvergleich wurden im vierten Quartal 2022 79 Prozent mehr DDoS-Attacken registriert.Weiterführende Informationen zum Thema gibt's im Blog von Cloudflare und im DDoS Threat Report für das Q4 2022. (win)