Microsoft liefert Workaround für ODBC-Problem

6. Januar 2023 - Mit den November-Updates hat sich ein Fehler eingeschlichen, der ODBC-Verbindungen zu SQL-Server stört. Jetzt zeigt Microsoft einen Workaround, um das Problem zu umschiffen.

Mit der Auslieferung von Microsofts monatlichen Updates im vergangenen November hat sich ein Fehler bei den ODBC-Treibern eingeschlichen. Verbindungsversuche mit Datenbanken wie SQL Server liefern seitdem eine Fehlermeldung, in der von einem "Protocol error in TDS Stream" oder einem "Unknown token received from SQL Server" die Rede war.Mittlerweile hat sich Microsoft dem Bug angenommen und präsentiert auf den Release-Health-Seiten einen Workaround . Wenn die betroffene Anwendung in der Lage ist, ODBC-Verbindungen via DSN (Data Source Name) zu nutzen, wird die Installation der jüngsten Version von Microsofts ODBC Treiber 17 für SQL Server empfohlen. Diese sei kompatibler als der ODBC Treiber 18 für SQL Server.Vom ODBC-Problem betroffen sind alle Client-Versionen ab Windows 7 sowie die Windodws Server ab Version 2008. Microsoft verspricht, in einem künftigen Update eine Lösung für das Problem zu veröffentlichen, nennt allerdings keinen Zeitpunkt. (rd)