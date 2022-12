Dezember-Patch-Day: Die Neuerungen und Updates für Windows 10 und Windows 11

14. Dezember 2022 - Microsoft behebt im Rahmen seines Dezember-Patch-Days nicht nur Sicherheitsprobleme und Fehler, sondern bringt auch neue Funktionen für Windows 10 und 11.

Microsoft hat im Rahmen des Dezember-Patch-Days Updates für seine Betriebssysteme Windows 10 und Windows 11 veröffentlicht. Mit diesen Updates werden einerseits Sicherheitslecks und Fehler behoben, andererseits finden auch neue Funktionen ihren Weg auf die Rechner.Nutzer, die noch Windows 10 21H1 benutzen, müssen jetzt auf eine neuere Version updaten, künftig wird es für diese knapp zweijährige Version keine Sicherheitsupdates mehr geben. Im Rahmen des aktuellen Patchdays wird unter anderem ein Problem mit der Kamera-App behoben, die bei knappem Speicherplatz ihren Dienst verweigern kann. Ausserdem erscheint die Suchleiste nun per Default in der Taskbar, wenn diese oben am Screen platziert wird. Dafür ist Cortana nicht mehr automatisch per Default an der Taskbar angepinnt. Neu ist auch, dass eine Remotehilfe-Anwendung für Clients vorinstalliert ist, genauso wie es Verbesserungen rund um die Authentifizierung von Geräten gibt, die in Azure Active Directory eingebundene sind. Daneben werden einige Sicherheitsprobleme angegangen – keines davon kritisch – und Fehler behoben, die etwa bei Updates aus dem Microsoft Store aufgetaucht sind. Weitere Infos zum Dezember-Update für Windows 10 finden sich bei Microsoft unter diesem Link