Microsoft plant 2023 drei grosse Funktionsupdates für Windows 11

3. Januar 2023 - Für das Jahr 2023 plant Microsoft laut mehreren Leakern drei grosse Funktionsupdates. Folgende Release-Termine und Funktionen sind zu erwarten.

Gemäss mehreren Microsoft-Quellen, darunter dem meist zuverlässigen Twitter-Nutzer Walking Cat , plant Microsoft drei grosse Updates für das laufende Jahr. Das erste dieser Updates dürfte im Februar oder März 2023 erscheinen, es wird sich um ein sogenanntes Moments-Update handeln. Bereits im Mai 2023 könnte ein weiteres Update erscheinen, ein sogenanntes Continuous-Innovations-Update. Irgendwann im Herbst soll dann auch das letzte der drei grossen Updates folgen.Für das erste der kommenden Updates, sprich das für den März oder Februar geplante Moments-Update, kursieren auch bereits Gerüchte über die zu erwartenden Funktionen. Laut dem Changelog der Preview-Builds ( via "Windowslatest") arbeitet Microsoft an einer für Tablets optimierten Taskleiste – eine Funktion, die schon seit einer Weile in Entwicklung ist, aber bisher stets für Probleme sorgte. Im kommenden Jahr soll sie nun in zwei verschiedenen Modi ausgerollt werden: eingeklappt und erweitert.