Dezember-Patch-Day sorgt in Windows 10 für Abstürze

19. Dezember 2022 - Mit dem Dezember-Patch-Day stopfte Microsoft nicht nur Sicherheitslücken und brachte neue Funktionen, sondern sorgte auch für ein neues Problem. Die Freigabe des Windows-10-Patches KB5021233 ist für Fehlermeldungen und blaue Screens verantwortlich.

Im Rahmen des Dezember-Patch-Days für die Betriebssysteme Windows 10 und 11 schloss Microsoft zahlreiche Sicherheitslecks und brachte gar die eine oder andere neue Funktion ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Die Freigabe des Windows-10-Patches KB5021233 soll nun jedoch vermehrt für Abstürze verantwortlich sein. Dieses Problem hat Microsoft in einem entsprechenden Blog-Beitrag bereits bestätigt.Laut Microsoft starten Geräte nach der Installation von KB5021233 möglicherweise mit einer Fehlermeldung (0xc000021a) und einem blauen Bildschirm. Grund dafür ist eine durch die Installation des Patches entstandene Diskrepanz: Diese besteht zwischen den Dateiversionen hidparse.sys in c:/windows/system32 und c:/windows/system32/drivers und kann dazu führen, dass die Signalüberprüfung bei der Bereinigung fehlschlägt.Microsoft arbeitet bereits an einer Lösung. Bis diese gefunden wird, stellt das Unternehmen einen Workaround bereit. Diesen gibt es im oben verlinkten Blog-Beitrag in voller Länge zu lesen. (rf)