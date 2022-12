Onedrive für Windows 11 im neuen Kleid

(Quelle: via Neowin)

16. Dezember 2022 - Die kosmetisch renovierte Onedrive-App im Windows-11-Stil wird nach einer Insider-Testphase nun an alle Windows-11-User verteilt, Dark Mode inklusive. Funktional hat sich nichts geändert.

Schon im Juli hat Microsoft unbeabsichtigt eine neue Onedrive-App für Windows 11 geleakt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nachdem die neue Version in den letzten Monaten den Windows-Insidern vorbehalten war, erfolgt jetzt der generelle Rollout, wie diverse Medien melden.Verändert hat sich indes ausschliesslich das Äussere. Die Onedrive-App kommt neu im Windows-11-Look daher, inklusive Light- und Dark-Modus und gemäss dem mit Windows 11 eingeführten Fluent Design. So erscheinen die Einstellungen nun in Form eines Fensters im Windows-11-Stil anstatt der bisherigen Oberfläche, die an die Systemsteuerung erinnert. Auch die übrigen Fenster haben ein Make-up erfahren, zum Beispiel das Fenster für das Backup-Management. Einigen andere Interface-Elemente wie das Ordner-Auswahlfenster, sehen dagegen immer noch gleich aus – mit Ausnahme der Unterstützung für den Dark Mode.Abgesehen von der Kosmetik bringt die neue Version der Onedrive-App für Windows 11 nichts neues, unter der Haube bleibt alles gleich. Und ob es die aufgehübschte App auch für Windows 10 geben wird, ist unklar. (ubi)