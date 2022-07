Windows 11 bekommt eine neue Onedrive-App

4. Juli 2022 - Die Onedrive-App für Windows 11 wird von Grund auf neu gebaut. Nun hat Microsoft ausversehen eine erste Version geleakt.

Microsoft hat offenbar nicht ganz geplant einen neuen, bisher unbekannten Onedrive-Client für Windows 11 geleakt, die für kurze Zeit verfügbare Onedrive-Version war bisher unter Verschluss. Bis anhin war auf Windows 11 keine dedizierte Onedrive-App verfügbar. Das neue Onedrive für Windows 11 orientiert sich punkto Designsprache deutlich am neuen Microsoft-Betriebssystem und werde von Grund auf neu gebaut, wie einem Bericht von "Windows Latest" zu entnehmen ist . Das gesamte Look and Feel der App gleiche stark der neuen Settings-App aus Windows 11. Grundsätzlich biete die neue Version zwar die gleichen Features wie die bisherigen Onedrive-Ausführungen, kommt jedoch mit einigen Neuerungen in der Benutzeroberfläche.Die geleakte Version wird jedoch nicht für Tests empfohlen, da die Stabilität und Sicherheit ohne ein Release im Dev-Channel nicht zwingen gewährleistet sind. Interessierte sollten sich gedulden, bis in den Preview-Channels entsprechende Versionen auftauchen. (win)