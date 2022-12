Mobilezone schnappt sich Digital Republic

(Quelle: SITM)

23. Dezember 2022 - Mobilezone übernimmt den Mobilfunk-Provider Digital Republic und steigt damit ins IoT-Geschäft ein. Zum Kaufpreis ist nichts bekannt.

Mobilezone hat die Übernahme von Digital Republic angekündigt. Bei Digital Republic handelt es sich um einen sogenannten Mobile Virtual Network Operator (MVNO), also einen Mobilfunkanbieter, der auf dem Netz einer der drei grossen Carrier läuft – in diesem Fall Sunrise. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet, bietet in erster Linie Abos für mobiles Internet für Handys (hier mit Voice Option), Tablets, LTE-Router oder Tracker und hat seit jeher stark auf Digitalisierung gesetzt. Für diese Jahr erwartet Digital Republic , das seinen Sitz in Zürich hat und rund 20 Mitarbeitende beschäftigt, einen Umsatz von 4,5 Millionen Franken. Wie viel Mobilezone sich die Übernahme, die Anfang 2023 erfolgen soll, kosten lässt, ist nicht bekannt. Die Finanzierung des Kaufpreises erfolge aus Eigenmitteln und im Rahmen bestehender Kreditlinien, so Mobilezone.Mobilezone begründet die Übernahme damit, dass diese auf mehrere strategische Schwerpunkte der Mobilezone-Gruppe einzahle. So könne man dank Digital Republic Wachstum generieren und Marktanteile gewinnen – insbesondere auch dadurch, weil man via Digital Republic ins IoT-Geschäft einsteigen und entsprechende Dienstleistungen für neue Kundengruppen lancieren möchte. Andererseits werde mit dem Kauf das Dienstleistungsangebot erweitert und die wiederkehrenden Einnahmen aus dem Service-Geschäft ausgebaut.