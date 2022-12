Immer mehr US-Bundesstaaten sperren Tiktok für Staatsangestellte

21. Dezember 2022 - In mittlerweile 19 Bundesstaaten der USA ist Tiktok auf staatlich gemanagten Geräten blockiert. Seit Kurzem gilt der Bann auch in Louisiana und West Virginia.

Jetzt verbieten auch die US-Bundesstaaten Louisiana und West Virginia die Nutzung der Social-Media-Plattform Tiktok auf Geräten, die vom Staat gemanagt werden – sprich: Staatsangestellte können den Dienst nur noch auf privaten Devices nutzen. Die beiden Bundesstaaten folgen damit dem Beispiel von 17 weiteren Staaten, in denen Tiktok auf staatseigenen Geräten in den vergangenen Wochen zumindest teilweise blockiert wurde. Einige Kongressabgeordnete fordern gar einen US-weiten Tiktok-Bann.Der Hintergrund: Man fürchtet, dass China via Tiktok US-Bürger tracken und Inhalte zensieren könnte. Denn Tiktok wird bekanntermassen vom chinesischen Unternehmen Bytedance betrieben. Tiktok ist von den Massnahmen natürlich wenig begeistert und hat laut einer Meldung von "Reuters" erneut bekräftigt, man sei "enttäuscht, dass so viele Staaten auf den politischen Zug aufspringen, um Richtlinien zu erlassen, die auf unbegründeten Unwahrheiten über Tiktok basieren und nichts dazu beitragen werden, die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten zu fördern." (ubi)