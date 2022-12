Ikea bringt Symfonisk-Speaker in Standleuchten-Ausführung

(Quelle: Ikea)

14. Dezember 2022 - Ikea baut sein Angebot an smarten Symfonisk-Lautsprechern, die in Zusammenarbeit mit Sonos entwickelt werden, um eine Standleuchte mit integriertem Speaker aus.

Im Frühling 2019 hat der schwedische Möbelriese Ikea seinen ersten smarten Speaker vorgestellt, der zusammen mit Multiroom-Spezialist Sonos entwickelt und unter dem Namen Symfonisk lanciert wurde. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe entsprechender Speaker, neu auch eine Variante in Form einer Standleuchte.Standardmässig kommt diese Standleuchte mit einem Schirm aus Bambus. Diesen kann nach Belieben durch verschiedene separat erhältliche Leuchtenschirme ausgetauscht werden. Ikea streicht zudem heraus, dass die Standleuchte in Verbindung mit weiteren Symfonisk oder Sonos-Lautsprechern auch als Rear-Lautsprecher in einem Heimkino-Setup verwendet werden kann. In den Verkauf kommt die neue Speaker-Lampe ab Januar, auch in der Schweiz. Der Preis wird bei 219 Franken liegen. (mw)