Sonos und Ikea bringen Neuauflage der Symfonisk-Lautsprecherlampe

(Quelle: Ikea)

29. September 2021 - Der leuchtende Lautsprecher Symfonsik – eine Kollaboration von Ikea und Sonos – kommt in einer neuen Version und mit austauschbaren Lampenschirmen.

Sonos hat eine neue Version von Symfonisk angekündigt, der 2019 lancierten Tischlampe ( hier geht's zum Test ) mit integriertem Lautsprecher, die in Kollaboration mit Möbelriese Ikea entstanden ist. Die aktualisierte Version soll einen breiteren und raumfüllenden Klang bieten, verspricht Sonos . Ausserdem kann man nun aus einem schwarzen oder einem weissen Lampensockel auswählen, und es gibt austauschbare Lampenschirme in schwarz und weiss sowie aus Glas oder Stoff. Und nicht zuletzt werden neu auch Glühbirnen mit E26/E27-Gewinde unterstützt.Die neue Version soll in Europa ab dem 12. Oktober verkauft werden, Schweizer Preise sind noch nicht verfügbar. In den USA kostet die Lampe mit Textilschirm 169 und mit Glasschirm 179 Dollar – wobei letztgenannter Preis der ersten Symfonsik-Generation entspricht. Diese gibt es in der Schweiz für 199 Franken. (mw)