Apple weitet Self-Service-Reparatur auf Europa aus

(Quelle: Apple)

6. Dezember 2022 - Apple dehnt sein Self-Service-Reparaturprogramm auf acht europäische Länder aus und stellt dort Einzelteile, Werkzeuge und Reparaturanleitungen zur Verfügung.

Seit dem Frühjahr 2022 können Apple-Nutzer in den USA gewisse Geräte über ein Self-Service-Repair-Programm selbst reparieren ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun weitet Apple das Programm auf Europa aus. Ab sofort ist Self-Service-Reparatur in den acht europäischen Ländern Belgien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Polen, Schweden und Spanien verfügbar. Über 200 Einzelteile, Werkzeuge und Reparaturanleitungen von Apple können dabei über den Self-Service-Reparatur-Store https://www.selfservicerepair.com/ bezogen werden. Damit seien viele der häufigsten Reparaturen für das iPhone 12 und iPhone 13 sowie für Mac-Notebooks mit Apple-Chips durchführbar. Zudem bietet Apple Werkzeugleih-Kits an, sodass Nutzer, die keine Werkzeuge für eine einzelne Reparatur kaufen möchten, trotzdem Zugang zu diesen professionellen Reparaturwerkzeugen haben. Der Versand der Werkzeugkits, die für eine Woche gemietet werden können, ist kostenlos.