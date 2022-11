Connect 2022: Opacc zeigt erstmals neue ERP-Generation Nytron

(Quelle: Swiss IT Media)

24. November 2022 - Im Rahmen der Opacc Connect 2022 konnten die Gäste einer umfangreichen User Journey durch die Opacc-Lösungen beiwohnen. Auch gab auch einen Einblick in die kommende ERP-Generation Nytron. Sogar ein provisorisches Launch-Datum wurde angekündigt.

Der Schweizer ERP-Hersteller Opacc führte am 23. November 2022 seine Hausmesse Opacc Connect im Verkehrshaus Luzern durch. Dabei konnten die Besucher nicht nur eine Reise durch die gesamte Opacc-Lösung miterleben, es gab auch aufregende News zur neuen Generation des ERP-Systems namens Nytron. Es war bereits die 15. Ausführung des Events, bei dem Opacc seine Kunden, Partner und die Presse zur Veranstaltung lädt. Das Verkehrshaus Luzern war passend zur präsentierten User Journey ein traditionsreicher Ort für die Connect, ist es doch bereits das 11. Mal, an dem man im beliebten Freizeitzentrum zu Gast ist.Als erste Station erwartete die Gäste um die Mittagszeit ein Steh-Lunch, im Rahmen dessen es zu verschiedenen Leckereinen genug Gelegenheiten zum gegenseitigen Austausch und Networking gab. Darauf wurden die Anwesenden in den grossen Coronado-Saal gebeten, wo diese mit einer kleinen musikalischen Einlage der Musikerin Frölein da Capo begrüsst wurden. Im Anschluss führte der Moderator des Events Ramon Häfliger, langjähriger Mitarbeiter und heute Kommunikationsmanager bei Opacc , in den Event ein.Nachdem man die letzte Opacc Connect 2020 pandemiebedingt in virtueller Form durchführen musste, scheinen sich die Gäste auf die erneute Live-Durchführung entsprechend gefreut haben: Erstmals knackte der ERP-Spezialist mit der 2022-Ausführung die Grenze von 500 Teilnehmern, wie CEO Beat Bussmann in seiner Eröffnungsrede erfreut berichtete.

Es drehte sich bei der Opacc Connect 2022 vieles um die User Experience respektive die User Journey, und so betonte Bussmann zu Beginn: "Anwender müssen das System beherrschen, nicht das System die Anwender." Und so strukturierte Opacc den Ablauf des Bühnenteils nach dem Motto des Events "Better Experience" und nahm die Teilnehmer auf eine volle User Experience Journey mit, die von A bis Z durchgespielt wurde (siehe Grafik in der Bildergalerie). Für jede der Stationen in der Reise durch die Opacc-Lösungen präsentierten ein bis zwei Spezialisten des Unternehmens aus dem jeweiligen Fachbereich den Prozess und die Neuheiten, die in ihrem Resort hinzugekommen sind. Die Präsentationen orientierten sich dabei augenscheinlich an den tatsächlichen Anliegen und Wünschen, die die Opacc-Kunden beschäftigen, wie den Reaktionen des Publikums mehrfach anzumerken war. Die Referenten setzten dabei auf einen persönlichen und nicht selten humoristischen Ansatz, mit dem sie kundennah die Lösungen und Neuheiten erklärten. Konzeptionell setzte Opacc hierbei auf Kompetenz, Kundennähe und eine gehörige Portion Schalk statt aufgesetzter Corporate-Kommunikation. Und die Teilnehmer scheinen das durchaus zu schätzen, wie sowohl den regelmässigen Lachern wie auch den regen inhaltlichen Diskussionen in der Pause und nach dem Event anzumerken war.Inhaltlich wurde dabei wie angemerkt die Lösung in voller Breite behandelt. So sprachen beispielsweise Christoph von Däniken, Produkt Manager CRM und Luzi Hitz, Projektleiter CRM, über die Veredelung von Kontakten im CRM im Zusammenspiel mit den Opacc Cloud Services. Product Manager E-Business Chris Iten präsentierte in seinem Referat die Marketing-Automation auf Basis von OXAS (Opacc Extended Application Services) und André Sidler, Teamleiter ERP, gewährte gemeinsam mit André Krause, Projektleiter ERP, Einblicke ins Warehouse Management mit Opacc Warehouse.Dazu gab es zwischen den Feature-Referaten Video-Einspieler und Interviews mit repräsentativen Kunden wie der Baloise Session, Musik Hug oder dem Holzheizungsspezialisten Heitzmann.