Fehler in iCloud für Windows zeigt fremde Bilder

23. November 2022 - In iCloud für Windows gibt es einen Fehler, der dazu führt, dass Videodateien beschädigt werden und völlig fremde Bilder anderer Personen im Cloud-Speicher auftauchen.

In iCloud für Windows gibt es offenbar ein schwerwiegendes Problem. Mehrere User berichten, dass sie fehlerhafte Videos in ihrem Cloud-Speicher finden. Viel irritierender ist aber das zweite Problem: Offenbar tauchten beim Versuch, die kaputten Videos anzusehen auch mehrfach Bilder fremder Menschen auf iCloud auf, wie "Macrumors" berichtet . Das Problem mit den Videos entsteht vor allem bei Nutzern von iPhone 13 Pro und iPhone 14 Pro – hier scheint ein Fehler bei der Synchronisierung aufzutreten, bei dem die Videodatei korrumpiert wird und einfach schwarz wird. Aufgetreten ist das Problem sowohl auf Windows 10 wie auch Windows 11.Woher aber die fremden Bilder stammen, ist derzeit gänzlich unbekannt. Zwar haben bereits mehrere Nutzer den Fehler an Apple gemeldet, offenbar gibt es jedoch noch keine Informationen dazu, wie die Bilder in die iCloud gelangen oder woher sie stammen. Bei den Nutzern stösst der Fehler verständlicherweise auf grosse Irritation – denn damit kann natürlich das Gefühl entstehen, dass auch die eigenen Bilder bei anderen Nutzern auftauchen. (win)