Windows Fotos integriert iCloud Fotos

(Quelle: Microsoft)

10. November 2022 - Das eine muss nicht immer ohne das andere gehen. Im Sinne einer möglichst hohen Nutzerzufriedenheit integriert Microsoft iCloud in die Fotos App. Weitere Apple-Dienste werden nächstes Jahr stärker in Windows integriert.

Ein neues Update für die Windows Foto App ermöglicht die direkte Integration von iCloud. Dies schreibt "der Standard". Somit wird es möglich sein, Bilder aus Onedrive und iCloud in einer gemeinsamen Galerie zu verwalten und editieren. Damit das möglich wird, muss in der iCloud App die Synchronisierung eingeschaltet sein. Dave Grochocki, Produktmanager bei Microsoft , kommentiert: "Wir wissen, dass viele Windows-Kundinnen Foto- und Videosammlungen auf ihren iPhones haben und diese gerne auf ihrem PC anschauen würden." Die Integration von iCloud-Fotos sei ein weiterer Schritt zu einem "nahtlosen" Windows 11.Die Integration von iCloud in die Fotos App ist nicht der einzige Schritt, den Microsoft unternimmt, um die Barrieren zwischen den beiden Ökosystemen aufzubrechen. Im kommenden Jahr werden Apple Music und TV eine eigene App für Windows bekommen. Bislang mussten Apple-User auf Windows den Dienst im Browser starten. (adk)