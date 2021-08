iCloud für Windows 10 mit nativem Passwortmanager

(Quelle: SITM)

19. August 2021 - Mit der neuesten Version der iCloud-App für Windows kommt eine zweite App: Ein nativer Passwort-Manager erlaubt Zugriff auf die in iCloud gespeicherten Passwörter und ermöglicht deren Verwaltung.

Für Chrome unter Windows 10 gibt es seit Februar 2021 eine Extension, die das Passwortmanagement via iCloud ermöglichte. Die Erweiterung funktionierte indes nur mit Chrome, Edge-User blieben aussen vor. Jetzt hat Apple eine neue Version seiner iCloud-App für Windows veröffentlicht. Lädt man sie via Microsoft Store auf dem PC, wird gleichzeitig eine weitere App namens iCloud Passwords mitinstalliert. Dabei handelt es sich um einen dedizierten Passwortmanager.In iCloud Passwords werden alle Accounts angezeigt, die zuvor zum Beispiel auf einem Mac oder iPhone angelegt wurden, sofern die Passwort-Synchronisation via iCloud in den iCloud-Einstellungen der angemeldeten Apple ID aktiviert ist. Änderungen und neue Einträge, die man in der Windows-App vornimmt, werden automatisch mit allen anderen Geräten synchronisiert, die mit der Apple ID verbunden sind. Neu hinzugekommen ist zudem eine Edge-Extension, sodass die in der iCloud gespeicherten Passwörter jetzt auch in Edge per Autofill eingetragen werden.Allerdings braucht es nach wie vor ein Apple-Gerät, um die iCloud-App auf dem PC per Zweifaktor-Authentifizierung zu aktivieren. Und das Gerät muss mindestens mit iOS 14 oder MacOS Big Sur ausgestattet sein. Aus diesem Grund eignet sich iCloud für Windows vor allem für Apple-User, die daneben auch einen PC nutzen. (ubi)