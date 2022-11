Snapdragon 8 Gen 2: Qualcomm stellt neuen Highend-Prozessor vor

(Quelle: Qualcomm)

17. November 2022 - Qualcomm stellt mit dem Snapdragon 8 Gen 2 eine neue CPU für Highend-Smartphones vor. Trotz hoher Rechenleistung wird ein geringer Energieverbrauch versprochen. Erste Smartphones mit dem neuen Chip werden noch dieses Jahr erwartet.

Qualcomm hat die Snapdragon 8 Gen 2 CPU für Smartphones im oberen Preissegment vorgestellt . Der Prozessor verfügt über acht Rechnerkerne. Der am schnellsten getaktete 3,2-GHz-Kern ist für Höchstleistungen wie Video-Renderings oder anspruchsvolle Games vorgesehen. Er wird von vier weiteren Performance-Kernen mit 2,8 GHz unterstützt. Die übrigen drei 2,0-GHz-Kerne sind auf Effizienz getrimmt und hauptsächlich für Hintergrund-Aufgaben vorgesehen. Insgesamt verspricht Qualcomm bis zu 35 Prozent mehr Leistung und gleichzeitig 45 Prozent weniger Energieverbrauch als beim Vorgänger.

Für ein stabiles und schönes Bild beim Gamen auf dem Smartphone unterstützt der neue Snapdragon Hardware-beschleunigtes Raytracing. Bei einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixel (QHD) unterstützt er bis zu 144 Hertz Bildschirmfrequenz, bei 4K-Auflösung sind es noch 60 Hertz. Bei der Bildverarbeitung unterstützt der Prozessor Signale von bis zu drei 36-Megapixel-Sensoren oder einem 200-Megapixel-Sensor. Künstliche Intelligenz hilft bei der Wahl von geeigneten Voreinstellungen oder schneller Nachbearbeitung von Bildern und Videos.Punkto Konnektivität unterstützt der Prozessor Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 und natürlich 5G für bis zu zwei SIM-Karten sowie 3D-Audio mit kompatiblen Kopfhörern. Qualcomm erwartet die Präsentation erster Smartphones mit dem neuen Prozessor noch Ende 2022. Die Liste von Hersteller, welche Interesse am am Chip haben, ist lang und umfasst Asus, Honor, Iqoo, Motorola, Nubia, Oneplus, Oppo, Redmagig, Redmi, Sharp, Sony, Xiaomi, Xingji und ZTE. "Wir wollen Menschen in die Lage versetzen, mehr zu tun. Deshalb steht bei der Entwicklung von Snapdragon der Nutzer im Mittelpunkt. Der Snapdragon 8 Gen 2 wird die Landschaft der Flaggschiff-Smartphones im Jahr 2023 revolutionieren", ist Chris Patrick, Senior Vice President von Qualcomm , überzeugt.Die vollständigen technischen Daten des Snapdragon 8 Gen 2 können hier eingesehen werden. (adk)