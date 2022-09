Qualcomm bringt neue Midrange-SoCs

(Quelle: Qualcomm)

7. September 2022 - Mit dem Snapdragon 6 Gen1 und dem Snapdragon 4 Gen1 hat Qualcomm zwei neue Mobilgeräteplattformen für die Einsteiger- und Mittelklasse vorgestellt.

Qualcomm hat zwei neue SoCs für Smartphones und Tablets der Einsteiger- und Mittelklasse angekündigt. Wie der Snapdragon 8 Gen1 folgen auch die neuen Midrange-Chips der neuen Namenskonvention von Qualcomm: Sie heissen Snapdragon 4 Gen1 und Snapdragon 6 Gen1. Das Modell 6 Gen1 ist als Midrange-SoC konzipiert, der 4 Gen1 eignet sich eher für Einsteigergeräte und Devices der unteren Mittelklasse. Erste Geräte mit dem Snapdragon 6 Gen1 erwartet Qualcomm im ersten Quartal 2023, Devices auf Basis des Snapdragon 4 Gen1 sollen noch im dritten Quartal 2022 auf den Markt kommen.Der Snapdragon 6 Gen1, gefertigt in einem 4-Nanometer-Prozess, ist mit einer Octa-Core-CPU mit vier Cortex-A78-Kernen und vier A55-Kernen ausgestattet. Die Grafikeinheit stammt aus der Adreno-Reihe – nähere Angaben macht der Hersteller nicht. Dazu kommen das 5G-Modem Snapdragon X62 mit Download-Speed bis 2,9 Gbps und eine KI-Engine der siebten Generation mit aufs Dreifache gestärkter KI-Performance. Die Grafikleistung soll sich gegenüber dem bisherigen Snapdragon 695 5G beim Rendering um 35 Prozent gesteigert haben, die CPU-Leistung um 40 Prozent. Für die Bildverarbeitung sorgt ein ISP (Image Signal Processor), der Auflösungen bis 108 MP sowie HDR mit gestaffelten Sensoren unterstützt, was laut der Mitteilung eine Premiere in der Snapdragon-6-Serie darstellt.Erstmals in der Snapdragon-4-Reihe kommt beim Snapdragon 4 Gen1 ein 6-Nanometer-Prozess zum Einsatz. Gegenüber dem Vorgänger hat sich die Grafikleistung um 10 und die CPU-Performance um 15 Prozent verbessert. Auch der ISP des Snapdragon 4 Gen1 unterstützt 108 Megapixel und bietet Multi-Frame-Rauschunterdrückung. Das 5G-Modem ist vom Typ X51 und ermöglicht Downloads bis 2,5 Gbps. (ubi)