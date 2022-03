MWC: Qualcomm präsentiert Snapdragon X70 5G-Modem mit KI-Prozessor

(Quelle: Qualcomm)

1. März 2022 - Im Rahmen des Mobile World Congress hat Qualcomm mit dem Snapdragon X70 ein 5G-Modem vorgestellt, das über einen Prozessor verfügt, der mit künstlicher Intelligenz ausgestattet ist und für effizientere Datenverbindungen sorgen soll.

Am diesjährigen Mobile World Congress (MWC) hat Chip-Hersteller Qualcomm ein neues 5G-Modem-RF-System mit der Modellbezeichnung X70 vorgestellt ( via "Zdnet"). Dabei soll es sich laut Qualcomm um das weltweit erste 5G-System handeln, das mit künstlicher Intelligenz ausgestattet ist. Der dafür verwendete KI-Prozessor soll die Datenübertragungen unter anderem auch dank verkürzter Latenzzeiten effizienter und dadurch schneller machen, und zwar sowohl im mmWave-Bereich als auch in Sub-6-GHz-Netzen. Es setzt dabei auch auf Machine Learning, um die Sendeleistung des jeweiligen Gerätes, sei dies nun ein Smartphone oder beispielsweise ein Laptop, zu verbessern.Der Snapdragon X70 ist der Nachfolger des im vergangenen Jahr vorgestellten X65 und ermöglicht wie sein Vorgänger Downloadgeschwindigkeiten von 10 Gbit pro Sekunde. Dank künstlicher Intelligenz sollen jedoch die Stabilität des Netzwerks verbessert und die Datenübertragungsraten um 12 bis 26 Prozent gesteigert werden. (luc)