Neue Teams App für Linux-Nutzer

(Quelle: Microsoft)

9. November 2022 - Microsoft stellt Linux-Kunden eine neue, sogenannte Progressive Web App von Microsoft Teams zur Verfügung. Diese bietet deutlich mehr Funktionen als der bisherige Desktop-Client.

Linux-Nutzer kommen dank einer neuen Progressive Web App (PWA) ab sofort in den Genuss eines deutlich grösseren Funktionsumfangs von Microsoft Teams. Neu können auch sie benutzerdefinierte Hintergründe, Reaktionen oder das "Hand heben" in Meetings sowie die grosse Galerie- und die Together-Modus-Ansicht nutzen. Zudem bietet die neue PWA laut Microsoft auch Desktop-ähnliche App-Funktionen wie Systembenachrichtigungen für Chats und Kanäle, ein Dock-Symbol mit entsprechenden Steuerelementen oder eine Autostartmöglichkeit.Wie Microsoft im Microsoft Teams Blog weiter mitteilt, sollen dank der neuen PWA zukünftig neue Funktionen auch schneller an Linux-Kunden ausgerollt werden können und damit die aktuelle "Feature-Lücke" zwischen dem bereits erhältlichen Desktop-Client für Linux und dem Pendant für Windows geschlossen werden. Erhältlich ist die PWA von Microsoft Teams für Linux-Nutzer sowohl für die Browser Edge und Chrome. (mv)