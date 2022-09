Teams bekommt Bezahlfunktion

Teams bekommt Bezahlfunktion

30. September 2022 - Microsoft will in Teams eine Bezahlfunktion integrieren, mit der Teilnehmer direkt in Teams für Veranstaltungen oder Kurse zur Kasse gebeten werden können. Vorerst steht das Feature aber nur US-amerikanischen oder kanadischen Unternehmen zur Verfügung.