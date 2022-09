Teams passt Suchfunktion an

12. September 2022 - Die Suchfunktion in Teams war nicht gut gelöst, wie mittlerweile auch Microsoft eingestehen musste. Ein Fix ist in der Mache und wird noch diesen Herbst erwartet.

Die Suchergebnisse in Teams sind in aller Regel sehr ernüchternd: Wenn per Schlagwort eine irgendwann versendete oder erhaltene Nachricht gefunden wurde, wurde diese bisher ganz alleine – ohne jeglichen Kontext wie den Gesprächsverlauf oder dem Threat – angezeigt. In den meisten Fällen führte das aber nicht zum gewünschten Suchresultat, sondern vor allem zu Frust und manueller Suche. Dank einem neuen Roadmap-Eintrag , der Ende August 2022 erfasst wurde, will Microsoft nun nachliefern: Bald soll der gesamte Kontext einer Nachricht angezeigt werden, wenn auf das Suchresultat geklickt wird.Die Anpassung soll sowohl für die Windows- wie auch die Mac-Version verfügbar gemacht werden, erwartet wird das Feature laut Roadmap im Oktober 2022. (win)