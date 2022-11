Getestet: Verwaltung für Apple-Geräte

(Quelle: Apple)

5. November 2022 - Jamf heisst eine Verwaltungslösung für Apple-Geräte vom gleichnamigen Hersteller. In einem ausführlichen Test haben wir die Plattform auf ihre Praxistauglichkeit getestet.

Jamf Now wird die Device-Management-Lösung des US-amerikanischen Herstellers Jamf genannt. Die Verwaltungsplattform wurde bis anhin für Unternehmen mit 25 oder mehr Geräten oder Anwendern positioniert, doch seit vergangenem Sommer bietet der Hersteller eine Variante, die auch die Bedürfnisse von kleineren Unternehmen abdeckt und die sogar eine kostenlose Version miteinschliesst: Die ersten drei Geräte sind gratis, danach kostet jedes weitere Gerät vier Dollar pro Monat.Wir haben die neue Jamf-Lösung unter die Lupe genommen und wollten wissen, was die Plattform in der Praxis leistet. Den ausführlichen Test lesen Sie in der Oktober-Ausgabe von "Swiss IT Magazine" oder alternativ auch hier online . Ein Probe-Abo mit drei Ausgaben kann ausserdem hier bestellt werden. (rd)