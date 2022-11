Schluss mit eigener Outlook-Domain für Private

4. November 2022 - Ab dem 30. November 2023 ist es bei den Single- und Family-Versionen von Microsoft 365 nicht mehr möglich, eine eigene Domain für den Mailverkehr zu hinterlegen.

Bis anhin bestand die Möglichkeit, bei den Single- und Family-Versionen von Microsoft 365 eine eigene Domain einzurichten, doch dies ist nur noch während einem Jahr möglich. Wie " Dr. Windows " in einem Support-Dokument von Microsoft entdeckt hat, können ab dem 30. November 2023 keine eigenen Domains mehr für E-Mail genutzt werden. Für alle Kunden, die bereits über eine personalisierte Mail-Adresse in Outlook.com verfügen, soll sich derweil nichts ändern, versichert Microsoft. Wird diese nach dem Stichtag allerdings aus dem Konto entfernt, lässt sie sich nicht mehr einrichten.Daneben hat Microsoft über eine zweite Neuerung informiert, welche das verfügbare Speicherkontingent betrifft, die bereits am kommenden 1. Februar, also in rund drei Monaten in Kraft tritt. Ab dann werden Mail-Attachments, die im Postfach von Outlook.com gespeichert sind, dem verfügbaren Speichervolumen von OneDrive zugerechnet. Diese Neuerungen dürfte für die zahlende Microsoft-365-Klientel weniger von Bedeutung sein, da hier immerhin ein Terabyte an Speichervolumen zur Verfügung steht. Bei der kostenlosen Version dürfte die Neuerung allerdings schnell zur Verknappung des Speicherplatzes führen. (rd)