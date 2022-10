Onenote Desktop App neu im Microsoft Store

(Quelle: Microsoft)

28. Oktober 2022 - Ab sofort ist Microsofts Desktop App Onenote auch im Microsoft Store erhältlich. Die nach wie vor erhältliche Windows-10-Version der App soll noch bis Oktober 2025 unterstützt werden.

Microsofts Notizen-App Onenote kann per sofort auch via Microsoft Store bezogen werden, wie der Konzern via Tech Community mitteilt . Nach wie vor bietet Microsoft zwei verschiedene Versionen der App an. Neben der Desktop-Version, die Teil von Office 2019 und Microsoft 365 ist und die jetzt in den App Store kommt, existiert nach wie vor eine Version mit der Bezeichnung Onenote for Windows 10. Diese wird per sofort nicht mehr im Microsoft Store angeboten. Sie wird auch nicht mehr via Updates weiterentwickelt, steht aber dennoch noch bis zum End-of-Life-Termin im Oktober 2025 zur Verfügung. Gleichwohl sind die beiden Versionen weitgehend identisch, von kleineren Unterschieden beim Ribbon-Menü abgesehen.Microsoft empfiehlt, auf die Verwendung von Onenote for Windows 10 zu verzichten und auf die neuere Version zu wechseln. Dennoch wird die Windows-10-Version nach wie vor zum Download angeboten. (rd)