Mehr Details zum rollbaren Smartphone von Motorola

(Quelle: Lenovo)

20. Oktober 2022 - Motorola zeigt mit dem Rollable-Konzept, was mit neuer Bildschirm-Technologie alles möglich ist. Nun hat der Hersteller mehr zum Mechanismus preisgegeben.

An der Lenovo Tech World ("Swiss IT Magazine" berichtete ) hat Motorola einen funktionierenden Prototypen eines rollbaren Smartphones präsentiert. Nun wurden ein paar weitere, interessante Eckdaten zum Smartphone-Konzept bekannt. Das Gerät lässt sich per Knopfdruck vertikal aufziehen, respektive ausrollen. Aus dem kompakten 4-Zoll-Format wird dann ein Smartphone mit 6,5 Zoll Bildschirmgrösse. Die dem Smartphone zugrunde liegende Technik ist ein flexibles OLED-Panel. Dies schreibt "Connect". Motorola sagt, damit seien "unendliche Möglichkeiten für die Erstellung von Inhalten und Unterhaltung" gegeben. Beim Ausrollen passt das Betriebssystem die Ansicht auf dem Display automatisch an. Da es sich noch um ein Konzept handelt, verrät der Hersteller keine weiteren technischen Details. Auch über eine mögliche Marktreife hält man sich noch bedeckt. (adk)