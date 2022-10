Künstliche Intelligenz für Adobe Express

(Quelle: Adobe)

20. Oktober 2022 - Die Grafik-Software Adobe Express wird um KI-basierte Funktionen ergänzt. Zudem ist die Software für Bildungseinrichtungen von nun an kostenlos.

Professionelle Templates erlauben es Anwendern, Inhalte für Social Media, Logos oder Projekte schnell und einfach umzusetzen. Adobes kontextbezogene KI wertet den Inhalt eines Projekts aus, um eine Auswahl relevanter Templates vorzuschlagen.

Font Recommendations nutzt das kontextbezogene KI-Verständnis von Projektinhalten, um aus einer Sammlung von über 20'000 Adobe-Schriften die passenden zu identifizieren.

Refine Cutout gibt es jetzt auch für mobile Endgeräte. Die KI-basierte Funktion erkennt Ergänzungen oder Subtraktionen bereits ausgewählter Teile eines Bildes und erleichtert so das Entfernen von Objekten.

Hintergrund entfernen erkennt das Hauptmotiv eines Fotos und hält es fest. So kann der Hintergrund schnell und einfach ausgetauscht werden.

Die Grafiksoftware Adobe Express wird vom Hersteller weiter optimiert. Neue KI-basierte Funktionen verbessern die User Experience, wie Adobe in einer Mitteilung verspricht, indem sie komplexe, repetitive Arbeitsschritte automatisieren. Die neuen Funktionen in Adobe Express ermöglichen es Nutzern zudem, die Grösse von Videos und Bildern mit wenigen Handgriffen anzupassen und diese direkt in den sozialen Netzwerken zu teilen oder die optimale Farbpalette für eine maximale visuelle Wirkung zu ermitteln.Diese KI-basierten Funktionen sind konkret neu in Adobe Express:Zusätzlich zu den Neuerungen kann Adobe Express von Schülern, Studierenden oder Lehrern ab sofort kostenlos genutzt werden. Die neuste Version von Adobe Express für Bildungseinrichtungen enthält neben den KI-basierten Funktionen auch die Möglichkeit, Unterrichtsprojekte wie Buchbesprechungen oder Gesichtanalysen in Videopräsentationen umzuwandeln. Adobe Express lässt sich zudem in gängige Lernmanagement- und Edtech-Lösungen integrieren und kann über eine Google Workspace for Education E-Mailadresse innerhalb weniger Minuten für ganze Klassen zugänglich gemacht werden. (adk)