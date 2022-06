Adobe bringt Gratis-Photoshop im Browser

(Quelle: Adobe)

16. Juni 2022 - Mit einer Gratis-Version für den Browser soll Adobe Photoshop schon bald für alle zugänglich sein. Damit kann das mächtige Bildbearbeitungsprogramm auch auf schwächeren Maschinen genutzt werden.

Adobe arbeitet an einer Web-Version von Photoshop, die gratis verfügbar sein soll, wie "The Verge" berichtet. Derzeit wird die Software in Kanada getestet und ist mit einem kostenlosen Adobe-Account nutzbar. Auf längere Sicht wolle man das Angebot in eine Freemium-Version überführen, wie Adobe bekanntgibt, sprich bestimmte Features hinter Abokosten verstecken. Das Unternehmen gibt jedoch an, dass die Kernfunktionen der Software dauerhaft kostenlos bleiben sollen.Für Adobe soll Photoshop im Browser natürlich auch einen Plattform sein, um die Software zögernden Usern näherzubringen und sie letztlich zum Premium-Abo zu führen. Man wolle die Lösung zugänglicher machen, wie es weiter heisst. Ebenfalls spannend an der Web-Version ist die Tatsache, dass auch weniger leistungsfähige Geräte die Software damit nutzen können. Wann die Browser-Version von Photoshop in Europa live gehen soll, ist noch nicht bekannt. (win)