Stromspargadgets auf dem Vormarsch

6. Oktober 2022 - Der Bund ruft zum Energiesparen auf und langsam sind die Schweizer sensibilisiert. Smarte Gadgets und effiziente Geräte sind zur Zeit hoch im Kurs.

Um den Stromfressern im Haushalt den Kampf anzusagen, sind Energiemessgeräte besonders beliebt. Wie der Online-Händler Galaxus schreibt , ist deren Absatz mit einem Plus von 481 Prozent im September im Vergleich zum Vorjahresmonat regelrecht explodiert. Auch Zeitschaltuhren sowie Steckerleisten mit Schalter – beides sehr simple Möglichkeiten, um den Standby-Stromverbrauch zu eliminieren – erfreuen sich grosser Beliebtheit. Aber auch smarte Gadgets gewinnen gemäss Galaxus an Beliebtheit: Sogenannte Smart Plugs, die zwischen Steckdose und Endgerät geschaltet werden, erfahren 340 Prozent mehr Zuspruch als im Vorjahr. Mit Smart Plugs wird jedes beliebige Gerät oder jede Lampe per App steuerbar.Ein Revival feiert des Weiteren die Kerze. Aus Angst vor einem möglichen Blackout achten Herr und Frau Schweizer darauf, im Fall des Falles eine Notlösung zur Hand zu haben. Und um die Raumtemperatur in den Griff zu bekommen, erfreuen sich Thermometer und Thermostate zur Zeit ebenfalls grosser Beliebtheit. Auch im Bad wird gespart, denn wassersparende Duschbrausen sind aktuell ebenfalls gefragt. Ausserdem, so der Online-Riese weiter, wird der Filter "Energieeffizienz" generell immer häufiger angewandt, um von Anfang an ein möglichst sparsames Gerät zu erwerben. "Diese Entwicklung begrüssen wir sehr, ein Umdenken scheint stattzufinden", wird Thomas Häusler vom WWF zitiert. (adk)