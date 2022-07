Neues Chrome-Feature spart 10 Prozent Strom

8. Juli 2022 - Im Chrome-Browser wird ein neues Feature getestet, das durch die Drosselung von Javascripts den Stromverbrauch sichtlich reduzieren soll.

Google will den Stromverbrauch der Chromium-basierten Browser mit einem neuen Feature reduzieren, wie "Neowin" meldet . Die neue Funktion, die aktuell in den Vorabversionen getestet wird, verspricht, die Akku-Einsatzdauer um bis zu 10 Prozent zu verlängern, indem im Hintergrund laufende Javascripts eingeschränkt werden.Das Feature steht aktuell im Dev- und im Canary-Kanal in den Versionen 105 oder höher zur Verfügung und muss manuell aktiviert werden. Hierfür wird die Flags-Seite mit chrome://flags aufgerufen und da die Einstellung "Quick intensive throttling after loading" aktiviert werden. Bei Webseiten, die im Hintergrund geladen werden, erfolgt dadurch die Drosselung von Javascripts bereits nach zehn Sekunden und nicht erst nach fünf Minuten, was heute Standard ist.Noch steckt das Feature im experimentellen Stadium und dürfte noch Verbesserungen erfahren, bis es dann in allen Chromium-basierten Browsern wie auch in Chrome OS implementiert wird. (rd)