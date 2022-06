Chrome 103 zum Download bereit

23. Juni 2022 - Der Chrome-Browser wurde in der Version 103 zum Download bereitgestellt. Der Release schliesst Sicherheitslücken, bringt aber auch einige Neuerungen mit sich.

Google hat die Version 103 des Browsers Chrome veröffentlicht – sowohl für Desktops (Windows, Mac, Linux) als auch für Android. Mit dem Release werden unter anderem 14 Sicherheitslücken geschlossen, von denen allerdings keine als Zero-Day-Lücke aufgefallen ist, eine aber (CVE-2022-2156) als kritisch eingestuft wurde.Daneben sollten Websites mit Chrome 103 schneller laden, und zwar, indem Websites bereits vorausgeladen werden, bevor ein Link effektiv geklickt wird. Die Geschwindigkeitsvorteile bewegen sich allerdings im Bereich von Millisekunden. Ausserdem soll die Zahl der Benachrichtigungen reduziert werden, indem Benachrichtigungsanfragen intelligent gehandhabt werden – sprich der Browser ist dank Machine Learning in der Lage zu entscheiden, welche Anfragen der Nutzer aller Voraussicht nach bestätigt. Eine weitere Neuerung betrifft Web Apps, die nun auch Fonts nutzen können, die auf dem Rechner vorinstalliert sind – und das ohne vorgängige Berechtigungserteilung. Weiter wird es neu möglich, den Discover-Feed, mit dem auf der Startseite Inhalte vorgeschlagen werden, auf Android via Flag zu deaktivieren.Den Download der Desktop-Version von Chrome 103 findet man wie immer in der gut sortierten Freeware Library von "Swiss IT Magazine". (mw)