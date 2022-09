iFixit seziert Apple Watch Ultra

(Quelle: iFixit)

28. September 2022 - Die Reparatur-Profis von iFixit haben die neue Apple Watch Ultra auseinandergenommen und darauf untersucht, wie einfach das Gerät zu reparieren ist. Das Ergebnis lässt zwar auf Besserung schliessen, von einfachen Reparaturmöglichkeiten ist man aber nach wie vor recht weit weg.

So spricht iFixit zwar Lob dafür aus, dass die neue Apple Watch Generation zwar von beiden Seiten her zu öffnen ist, "im Fall der Ultra nützt uns das aber nichts", wie es im Teardown-Video (siehe unten) heisst. Apple hat in Sachen Reparierbarkeit jüngst für positive Schlagzeilen gesorgt: Ohne dies öffentlich zu kommunizieren, hat man das Innenleben des iPhone 14 angepasst, was das Gerät deutlich besser reparierbar macht als die Vorgänger ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (win)