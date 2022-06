Media Markt wird offizieller Apple Service Provider

(Quelle: Media Markt)

17. Juni 2022 - Die Handelskette Media Markt wurde als offizieller Apple Autorisierter Service Provider zertifiziert. Kunden können ihre iPhones damit an jedem Media-Markt-Standort vor Ort reparieren lassen.

Die Elektronikhandelskette Media Markt Schweiz ist per sofort offizieller Apple Autorisierter Service Provider. Entsprechend erweitert der Anbieter seine Service-Palette um iPhone-Express-Reparaturen mit Originalersatzteilen sowie um das neue Angebot "Vollkasko mit Applecare Service".Kunden können damit ihre Smartphones direkt vor Ort an allen Media-Markt-Standorten von geschulten Technikern lassen, wie das Unternehmen mitteilt. Dies gilt auch für Kunden, die Applecare-Services bei Apple abgeschlossen haben. Derzeit lassen sich Displays und Akkus von allen Modellen ab dem iPhone 6s und der zweiten Generation des iPhones SE reparieren. Dazu können Ersatzteile für weitere Komponentenschäden direkt bei Apple beschafft werden."Ohne Terminvereinbarung und in der Regel innerhalb weniger Stunden tauschen unsere Techniker ein defektes Display oder den Akku des iPhones direkt an der Smartbar aus. Durch die Verwendung von Apple-Originalersatzteilen bleibt die Herstellergarantie erhalten", erläutert Stefan Bomonti, Abteilungsleiter Service & Solutions.Dazu hat Media Markt zusammen mit den Versicherern Helvetic Warranty und Helvetia Versicherungen das Angebot "Vollkasko mit Applecare Service" lanciert. Wie die klassischen Applecare-Produkte wird auch hier das iPhone gegen alle unverschuldeten Schäden versichert, inklusive weltweitem Service und technischem Support durch Apple. Dabei wird bei Display-Reparaturen aber kein Selbstbehalt fällig. Dazu erhalten die Kunden einen Diebstahlschutz und 50 GB iCloud-Speicherplatz für die Datensicherung. (rd)