Reparaturprogramm fürs iPhone-12-Hörermodul

(Quelle: Apple)

23. November 2021 - Bei einigen iPhone-12- und iPhone-12-Pro-Geräten wurde im Hörermodul eine defekte Komponente verbaut. Apple bietet eine Gratis-Reparatur an.

Apple lanciert immer wieder Programme zur Gratis-Reparatur von Geräten, die unter Produktionsfehlern leiden. Diesmal trifft es das iPhone 12, genauer gesagt dessen Lautsprecher im Hörermodul. Betroffene Nutzer vernehmen bei Telefonaten kaum etwas von der Gegenseite. Wie Apple auf einer Support-Webseite anmerkt, handelt es sich bei den defekten Geräten um einen "sehr kleinen Prozentsatz von iPhone-12- und iPhone-12-Pro-Geräten". Die betroffenen iPhones seien von Oktober 2020 bis April 2021 produziert worden, wobei eine eventuell fehlerhafte Komponente des Hörermoduls verbaut worden sei.Für die Reparatur kann man sich innerhalb von zwei Jahren nach dem Erstkauf an einen autorisierten Service Provider wenden, einen Termin in einem Apple Store vereinbaren oder via Apple Support einen Mail-in-Service organisieren. Vor der Reparatur wird geprüft, ob das iPhone für das Programm qualifiziert ist. Explizit ausgeschlossen sind die Modelle iPhone 12 Mini und Pro Max. (ubi)