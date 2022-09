Surface-Event am 12. Oktober

(Quelle: Microsoft)

26. September 2022 - Microsoft lädt am 12. Oktober 2022, an dem auch die Entwicklerkonferenz Ignite beginnt, zu einem virtuellen Event. Dabei dürfte neue Surface-Hardware präsentiert werden.

Am 12. Oktober wird Microsoft neue Surface-Hardware vorstellen, jedenfalls wenn es nach einem Bericht von Martin Geuss von "Dr. Windows" geht. Micrsoft selbst verkündet nur "Watch Live to see what's next". Der Event startet um 16 Uhr Schweizer Zeit und wird gemäss Geuss als vorproduzierter Stream gesendet – kein Wunder, denn praktisch zum selben Zeitpunkt beginnt auch die Ignite-Konferenz in Seattle, die das Microsoft-Personal schon zur Genüge fordern dürfte. Eine persönliche Live-Keynote werde es nicht geben.Geuss hält es für wahrscheinlich, dass am 12. Oktober ein Surface Studio 3 präsentiert wird – entweder als Upgrade des Surface Studio 2 oder mit neuem Konzept. Als geradezu selbstverständlich sieht "Dr. Windows" die Ankündigung eines Surface Laptop 5 und Surface Pro 9 – letzteres könnte die x86- und ARM-Architektur insofern kombinieren, dass Microsoft unter der gleichen Bezeichnung ein Gerät mit x86- und eines mit ARM-CPU anbietet. Offizielle Informationen dazu gibt es naturgemäss noch nicht, aber bis zur Ankündigung wird es wohl noch das eine oder andere Leak geben. Bereits im vergangenen Februar geleakt ist ein Detail zum Surface Laptop 5. Demnach soll das Gerät mit einem AMD Ryzen 6000 arbeiten, und der Akku soll gegenüber dem Vorgänger eine deutlich höhere Kapazität bieten. (ubi)