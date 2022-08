Microsoft vereint Surface Pro X und Surface Pro

(Quelle: Microsoft)

30. August 2022 - Gerüchten zufolge will Microsoft künftig die ARM- und die Intel-Versionen seiner Surface-Tablets unter demselben Namen vereinen und anbieten.

Microsoft plant wohl, noch dieses Jahr das ARM-basierte Surface Pro X und das Surface Pro unter derselben Produktlinie zu vereinen, wie "Windows Central" unter Berufung auf Quellen aus dem Microsoft-Umfeld berichtet . Mit diesem Schritt wollen die Redmonder dafür sorgen, dass ihre Windows-on-ARM-Angebote normalisiert werden. Demnach wird Microsoft das kommende Surface Pro 9 künftig in einer ARM- sowie in einer Intel-Konfiguration anbieten, wobei die ARM-Variante von einem Snapdragon-8cx-Gen3-SoC angetrieben wird. Bislang wurde das mit einem Qualcomm-Chip ausgestattete Surface X Pro als separates Modell geführt, nun sollen die Modellreihen aber verschmelzen, so dass es nur noch ein Surface Pro gibt. (abr)